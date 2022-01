L’homme armé ayant pénétré dans le domaine du château de Windsor voulait «tenter d’assassiner» Elizabeth II (vidéo)

Un homme a été interné dimanche après avoir tenté la veille de s’introduire, armé d’une arbalète, dans le territoire du château de Windsor, en périphérie de Londres, où Elizabeth II passait Noël, a indiqué la police. La Thames Valley Police avait annoncé être intervenue samedi vers 8H30 locales et GMT à la suite d’une alerte de sécurité et avoir arrêté un homme de 19 ans résident de Southampton, dans le sud de l’Angleterre, armé.

« Une arbalète a été retrouvée lors d’une fouille », a précisé la police de Londres dimanche soir dans un communiqué. « L’homme a été placé en détention et a subi un examen psychologique. Il a depuis été interné en vertu de la loi sur la santé mentale et reste sous la surveillance de médecins ». La police avait souligné dès samedi soir que les procédures de sécurité avaient été « déclenchées quelques instants après l’entrée de l’homme sur le site » qu’il n’était « entré dans aucun bâtiment ».

Une vidéo inquiétante

Ce lundi, on apprend via le journal « The Sun » que l’individu souhaitait assassiner la monarque. Sur Snapchat, le suspect avait publié une vidéo quelques minutes avant de tenter de s’introduire dans la propriété royal. Il expliquait notamment qu’il voulait se venger d’un massacre commis en 1919 par les troupes britanniques contre des manifestants en Inde, se présentant comme un Indien sikh. « Je suis désolé pour ce que j’ai fait et ce que je vais faire. Je vais tenter d’assassiner la reine Elizabeth », affirmait-il, faisant de nombreuses références à Star Wars. La police n’a pas commenté les images, mais a indiqué que les enquêteurs avaient pris connaissance du contenu de la vidéo et qu’ils allaient en tenir compte.

Pas une première

Les tentatives d’intrusion au palais de Buckingham ne sont pas exceptionnelles. La plus spectaculaire remonte à 1982, quand un trentenaire, Michael Fagan, avait réussi à se frayer un chemin jusqu’à la chambre à coucher de la reine, qui se trouvait au lit. Le 10 mai dernier, un homme souffrant de problèmes mentaux avait été vu escaladant l’enceinte des Royal Mews, les écuries de la famille royale britannique, puis la repassant dans le sens inverse vers la rue peu après. Il s’était fait arrêter rapidement avec de la cocaïne et un couteau de cuisine. Elizabeth II ne s’y trouvait pas.