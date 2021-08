Leur victoire à la loterie tourne au drame: John tue sa femme et sa fille avant de se suicider

John Donato, Tiffani Hill et de leur petite fille de 2 ans, Leanne ont tout les trois étés retrouvés sans vie dans une résidence au États-Unis. L’enquête préliminaire a révélé que John, le mari et père de la petite fille, aurait d’abord tiré sur sa femme et sa fille avant de retourner l’arme contre lui. Ce qui pourrait expliquer ce geste de désespoir, c’est qu’en novembre dernier, Tiffani a gagné 2 millions de dollars à la loterie californienne. Après sa victoire, elle épouse John, avec qui elle a déjà quatre enfants, rapporte Sudinfo.

Ces 2 millions sont devenus un point noir dans la famille semant la discorde entre le couple, comme le relate Closer. Tiffani souhaitait quitter John, devenu violent, qui ne le voit pas de cet œil. C’est la famille de Tiffani qui voit les choses sous cet angle. Elle veut que cette histoire fasse parler d’elle pour aider les femmes victimes qu’une de violences conjugales.

Selon une source, les quatre enfants du couple étaient présents dans la maison lors du drame. Mais seule Leanne, la plus petite, est décédée.