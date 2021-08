Les réseaux sociaux adaptent leurs règles pour la sécurité des plus jeunes

Les réseaux sociaux peuvent-ils vraiment être sûrs pour nos enfants ? Pointées du doigt pour leur manque de sécurité, les plateformes multiplient les mesures de protection envers leurs plus jeunes utilisateurs. Une stratégie devenue ces derniers temps une véritable tendance en ligne pour rassurer les parents et diminuer les critiques.

Adultes comme adolescents, nous sommes tout le temps accrochés à nos téléphones et en particulier à nos réseaux sociaux. Une situation qui inquiète les parents soucieux de la protection de leurs enfants sur les plateformes quand ils ont le dos tourné. Face aux critiques dénonçant le manque de mesures visant à protéger les plus jeunes utilisateurs sur les différents réseaux sociaux, TikTok, Instagram ou encore YouTube ont annoncé une salve de nouvelles options et autres fonctionnalités pour y remédier et, en passant, redorer leur blason.

Ce qui change pour les 13-15 ans

Si TikTok tient à rappeler qu'il offre déjà "de nombreux paramètres de sécurité et de confidentialité", le réseau social chinois a décidé de renforcer les mesures concernant ses utilisateurs de moins de 16 ans. Désormais, les plus jeunes membres du réseau social, âgés entre 13 et 15 ans, ne pourront partager leurs vidéos TikTok qu'avec leurs abonnés ou leurs amis, "l'option +Tout le Monde+ étant désactivée", a précisé TikTok. Lors d'une publication d'une vidéo, les utilisateurs de moins de 16 ans verront apparaître une nouvellle notification leur demandant de choisir parmi "Abonnés", "Amis (Abonnés auxquels tu es abonné(e)" et "Moi uniquement". Iels devront obligatoirement choisir entre ces trois options sans quoi la vidéo ne pourra être publiée : "Pour les utilisateurs âgés de 13 à 15 ans, cette option est par défaut réglé en mode privée", prévient tout de même TikTok.

Il ne sera également plus possible pour ces adolescents d'utiliser les fonctions "Duos" et "Collages" tandis que les téléchargements des vidéos sont, eux aussi, désactivés "de façon permanente".

De son côté, YouTube a annoncé des mesures similaires le 10 août dernier, à l'attention en rendant les vidéos privées par défaut pour les moins de 18 ans. Des mesures qui pourront être néanmoins modifiées par l'utilisateur lui-même.

Même son de cloche chez Instagram, où, fin juillet dernier, le réseau social avait annoncé rendre les comptes en mode privé pour ses utilisateurs de moins de 16 ans ou de moins de 18 ans pour certains pays.

Outre l'arrêt de ces fonctionnalités pour les moins de 16 ans, ces derniers ne recevront plus de notifications "pushs" à partir de 21 heures, tandis que les notifications s'arrêteront à 22 heures pour les 16-17 ans.

Ce qui change pour les 16-17 ans

Sur TikTok, les plus de 16 ans ne seront pas épargnés par ces nouvelles mises à jour. Si la messagerie est déjà désactivée pour les moins de 16 ans, les 16-17 ans verront leurs paramètres de messagerie directe réglés par défaut sur "Personne", a annoncé le géant chinois. Un réglage que pourront changer les utilisateurs par la suite.

Il en va de même pour le téléchargement des contenus créés par les 16-17 ans. TikTok a indiqué vouloir interpeller ses jeunes utilisateurs sur les conséquences potentielles s'ils autorisent le téléchargement de leurs vidéos en leur envoyant désormais une notification : "D'autres personnes pourront télécharger tes vidéos et partager les téléchargements sur d'autres plateformes". Une manière pour le réseau social chinois de responsabiliser l'utilisateur tout en se protégeant lui-même.

"Ces changements seront déployés à l'échelle mondiale sur ces prochains mois", a indiqué TikTok, sans donner de date précise.

Pourtant, malgré de nombreuses mesures et options mises à disposition pour plus de protection des mineurs, les critiques concernant la vérification de l'identité des utilisateurs subsistent et n'empêcheront pas les utilisateurs à mentir sur leur âge lors de leur inscription sur les plateformes.