Les regrets de ce papa non-vacciné sur son lit d’hôpital: «Si je pouvais remonter le temps…»

Depuis la fin du mois de juillet, Travis Campbell est aux soins intensifs suite à sa contamination à la Covid-19. L’Américain originaire de Bristol n’a pas pris la peine de se faire vacciner, et il s’est retrouvé entre la vie et la mort à cause de la maladie. « Le coronavirus est réel et j’ai fait l’erreur de ne pas me faire vacciner », explique-t-il lors d’une vidéo Facebook, avant d’inciter tout le monde à se faire vacciner.

Sur les images, on le voit affaibli avec un masque à oxygène. Il explique avoir fait une erreur et que ni sa femme, si ses enfants, ne sont vaccinés non plus : « Si je pouvais remonter le temps, je me ferais vacciner et j’emmènerais ma famille avec moi. »

La bonne nouvelle, c’est que Travis a reçu le feu vert pour sortir de l’hôpital et que la Covid-19 n’aura pas le dernier mot avec lui. Il insiste encore une fois pour que tout un chacun prenne le temps de se renseigner à propos du vaccin et n’hésite plus à recevoir ses deux doses : « J’y ai presque donné ma vie. C’est pourquoi je pense qu’il est important de parler de l’intérêt de se faire vacciner. »