Les Pays-Bas resserrent la vis avec une fermeture partielle de l’horeca

Jusqu’au 13 août, les cafés seront ainsi tenus de garder portes closes entre minuit et 06h00 du matin tandis que les discothèques et les nightclubs fermeront complètement, ont annoncé le Premier ministre Mark Rutte et le ministre de la Santé Hugo de Jonge lors d’une conférence de presse vendredi soir.

Les repas devront se prendre assis dans les restaurants et avec 1,5 mètre de distance. Les spectacles en live et les retransmissions de compétitions sportives sur écrans géants sont interdits. Une place assise à 1,5 mètre de distance est également de mise pour le public lors d’événements culturels ou des compétitions sportives professionnelles. De même, les événements s’étalant sur plusieurs jours seront interdits jusqu’au 14 août au moins.

Augmentation plus rapide que prévu

Mark Rutte a par ailleurs balayé les critiques selon lesquelles le gouvernement néerlandais aurait relâché les rênes trop rapidement. « C’était logique de prendre cette décision. Nous tenions déjà compte d’une augmentation des infections. Mais cela semble maintenant aller plus vite que ne le prédisaient les modèles à l’époque », a-t-il souligné.

Une opinion partagée par son ministre de la Santé, Hugo De Jonge, pour qui la décision d’abandonner la plupart des mesures contre le coronavirus fin juin était « logique et responsable » à l’époque.