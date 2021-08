Les parents d’un petit garçon mort du cancer mettent en garde: «Nous ne nous doutions de rien»

Joanne Hedley et Peter Hayes, deux parents originaires de Tydsley, au Royaume-Uni, souhaitent sensibiliser le grand public au neuroblastome, une forme rare de cancer qui touche principalement les enfants. Leur fils de 4 ans Reggie est décédé suite à un combat contre cette maladie.

À l’origine, le petit garçon s’est plaint de maux d’estomac et de fièvre lorsqu’il était à la crèche l’année dernière. Ces symptômes assez banaux n’ont pas alarmé les parents sur le cancer qui se développait. Mais les problèmes d’estomac sont le principal symptôme de la maladie, qui peut aussi provoquer des températures élevées, de l’irritabilité et des douleurs osseuses.

C’est suite à une série d’examens que les médecins ont annoncé la tumeur de Reggie à ses parents. En novembre passé, il était toujours possible de croire en une rémission, mais malgré la chimio et la thérapie, l’état de Reggie s’est aggravé en juin, alors que la famille faisait des plans pour l’été. Dix jours après l’annonce des médecins, le petit garçon s’est éteint.

« C’était dévastateur. Nous avions planifié des vacances et Reggie devait rentrer à l’école en septembre. Nous pensions qu’il pourrait enfin commencer à vivre sa vie, jusqu’à ce qu’ils nous disent qu’il n’y avait plus rien à faire. Mais il a été incroyable tout le long, il a pris ce combat à bras-le-corps », raconte sa maman au Mirror.

Désormais, ils appellent tous les parents à se montrer aussi vigilants que possible : « Nous étions complètement aveugles. Nous ne nous doutions de rien. Nous pensions simplement qu’il avait mal au ventre et qu’il recevrait du paracétamol et serait renvoyé chez lui. Maintenant, nous voulons que les gens prennent garde à ces symptômes, car ce n’est peut-être pas qu’un problème de ventre. »

Une page de collecte de fonds a été mise en place pour aider la famille de Reggie à payer les frais des funérailles.