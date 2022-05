Les médias russes piratés lors du défilé du 9 mai: «La télé et les autorités vous mentent»

Le défilé militaire du 9 mai en Russie, qui célèbre la victoire sur l’Allemagne nazie, a été l’occasion d’une démonstration de force. Vladimir Poutine a prononcé un discours pour alimenter le patriotisme des Russes et leur soutien au conflit en Ukraine.

Mais pendant les festivités, plusieurs chaînes de télévision du pays ont été victimes de piratage. Ce sont les journaslites étrangers qui suivaient la retransmission du « Jour de la victoire » qui ont constaté ce hacking de grande ampleur.

« Du sang sur vos mains »

Sur des images publiées sur les réseaux sociaux, on peut voir que la grille des programmes a été remplacée par un message à l’intention de tous les téléspectateurs russes : « Sur vos mains se trouve le sang de milliers d’Ukrainiens et celui de centaines de leurs enfants qui ont été massacrés. La télé et les autorités vous mentent. Non à la guerre », peut-on lire en russe.

Si ce piratage n’a pas encore été revendiqué, le groupe de hackers Anonymous a relayé l’information sur Twitter. « Bonjour Moscou », a-t-il écrit, en anglais, en commentaire de son tweet, ajoutant en ukrainien « Bonjour Odessa », suivi du hashtag « Gloire à l’Ukraine ».

