Les larmes de cette jeune Afghane désespérée par la situation dans son pays font le tour du monde

Masih Alinejad est une journaliste iranienne et militante pour les droits de l’homme. Depuis un petit temps, elle publie des comptes rendus sur la situation en Afghanistan sur son compte Twitter. Et un de ses posts, publié le 13 août dernier, fait le tour du monde. On y voit une jeune Afghane en larmes à cause de l’avancée des talibans dans son pays. « Nous ne comptons pas car nous sommes nés en Afghanistan. Je ne peux pas m’empêcher de pleurer. J’ai dû sécher mes larmes pour réaliser cette vidéo. Personne ne se soucie de nous », déplore-t-elle.

Cette jeune Afghane et la journaliste Masih Alinejad craignent une détérioration rapide des droits des femmes maintenant que les talibans contrôlent le pays. La dernière fois que cela avait été le cas, les femmes afghanes ne pouvaient ni étudier, ni travailler. Celles qui violaient ces lois risquaient la prison ou la flagellation. Et il semblerait que la situation soit déjà en train de se détériorer. C’est en tout cas l’avis de l’ONU et de son secrétaire général Antonio Guterres. « Le secrétaire général est particulièrement préoccupé par l’avenir des femmes et des filles, dont les droits durement acquis doivent être protégés », a déclaré l’organisation. « Je suis extrêmement perturbé par les rapports provenant des zones conquises par les talibans. Il est terrifiant de voir que les droits durement acquis par les filles et les femmes afghanes leur soient retirés. L’ONU s’est engagée à défendre les droits de tous les Afghans et à fournir une aide humanitaire vitale », a, de son côté, déclaré Antonio Guterres.