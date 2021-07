Les flatulences propagent-elles la Covid-19? Plusieurs études se penchent sur la question

Notre connaissance du virus est encore infime et de nombreux scientifiques se penchent encore sur la propagation de ce dernier. Et plusieurs études se demandent si nos flatulences peuvent être porteuses de Covid-19. Un ministre britannique a d’ailleurs affirmé qu’il avait vu des éléments probants en ce sens.

L’information peut prêter à sourire mais elle est prise au sérieux de l’autre côté de la manche. Un ministre du gouvernement de Boris Johnson, qui a gardé son anonymat, a déclaré au Telegraph qu’ils avaient vu des « éléments crédibles » provenant d’autres pays et qui évoquaient la possibilité que la Covid-19 se propage par les pets.

Publiée en septembre 2020 par des experts d’une université indienne, une étude s’est intéressée aux voies de transmission dites « alternatives ». « Les pets ont tendance à transporter des microparticules qui ont la capacité de propager les bactéries », peut-on notamment y lire. Les experts se réfèrent à une autre étude chinoise qui évoque cette possibilité, en précisant toutefois que « les pantalons constituent un obstacle à la transmission des maladies par les flatulences. »

On sait que la Covid-19 peut être détectée dans les matières fécales et l’urine, même chez les asymptomatiques. Les personnes infectées « excrètent » le virus, y compris lorsqu’elles vont aux toilettes.

Un endroit de propagation inattendu ?

Des virologues ont étudié la possibilité que le virus se propage dans les toilettes publiques lorsqu’une personne infectée tire la chasse d’eau et crée une dispersion soudaine des microparticules. Pour des experts du Massachusetts Institute of Technology (MIT), le risque est probablement négligeable.

Des échantillons d’eaux usées sont collectés et envoyés aux laboratoires depuis le début de l’année 2020 et cette pratique s’est discrètement généralisée. Le Telegraph estime que 70 % de la population anglaise fait désormais analyser ses eaux usées et à Londres, c’est presque 100 %. Le programme aide les responsables de la santé à déterminer où le virus se propage et à repérer rapidement les pics locaux.

De son côté, la question de savoir si le Covid-19 peut se propager par les flatulences n’a pas encore été tranchée, mais une bonne ventilation des espaces clos reste très importante.