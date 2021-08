Les femmes enceintes fortement encouragées à se faire vacciner face au variant Delta en Grande-Bretagne

« Le vaccin Covid-19 peut vous garder, vous, votre bébé et vos proches, en sécurité et hors de l’hôpital », a martelé Jacqueline Dunkley-Bent, responsable des sages-femmes pour l’Angleterre, alors qu’une faible proportion des femmes enceintes se sont pour l’instant vu administrer le sérum.

Dans une lettre ouverte adressée vendredi à ses consœurs et aux femmes concernées, elle a « appelé les femmes enceintes à prendre des mesures pour se protéger et protéger leur bébé », soulignant que « le vaccin sauve des vies ». Cette mise en garde intervient après la publication la semaine dernière d’une étude « préoccupante » de l’université d’Oxford, montrant que 99 % des femmes enceintes admises à l’hôpital en raison du virus n’ont pas été vaccinées et qu’une femme enceinte sur 10 hospitalisée nécessite des soins intensifs.

« C’est une très bonne nouvelle que si peu de femmes enceintes vaccinées ont été admises à l’hôpital avec la Covid-19 », a rappelé la professeure Marian Knight, à la tête de l’étude, jugeant « cependant très inquiétant de constater que les admissions de femmes enceintes à l’hôpital pour cause de Covid-19 sont en augmentation et qu’elles semblent être plus sévèrement touchées par le variant Delta ». Selon elle, 200 femmes enceintes ont été admises à l’hôpital avec le coronavirus sur la seule semaine dernière.

Insister sur les « avantages » de la vaccination

Au total, depuis le début de la pandémie et jusqu’au 11 juillet, 3.371 femmes enceintes ont été admises à l’hôpital avec des symptômes de la maladie. La gravité de leur état s’est accentuée avec le variant Delta, détaille l’étude, qui doit encore être examinée par des pairs. Les femmes enceintes peuvent depuis mi-avril recevoir le vaccin de Pfizer-BioNtech ou de Moderna, le Collège Royal des Obstétriciens et Gynécologistes (RCOG) ainsi que le Collège Royal des Sages-femmes leur conseillant de le faire dès que possible.

Selon les données du service de santé anglais (PHE) publiées le 22 juillet, environ 51.700 femmes enceintes ont reçu leur première dose, et 20.600 leur deuxième. C’est bien loin des 606.500 femmes enceintes recensées en Angleterre en 2020-2021 par leur médecin traitant, affirme la BBC.

Les futures mamans peuvent être « rassurées » quant à la sécurité du vaccin, selon Mme Knight qui a insisté sur les « avantages » de la vaccination « non seulement pour elles », mais aussi pour leur bébé, à qui « les anticorps sont transmis ».