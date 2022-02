Les energy drinks en plein boom: «Je préfère boire du Red Bull plutôt qu’un café»

On connaît Red Bull, Monster, et plus récemment Coca-Cola Energy… Voici désormais Baya, les toutes premières « energy drinks » signées Starbucks. Longtemps choisies comme compagnons indispensables par les fêtards qui veulent « tenir » toute la nuit, les boissons énergisantes sont devenues un rayon à part entière, dont le succès fait saliver les plus grandes marques. Parce que désormais on les décapsule à toute heure de la journée.

À l’heure où le rayon de boissons sans alcool est en pleine mutation en intégrant quantité de nouvelles recettes – la croissance de ce marché devrait progresser de 8 % d’ici 2025 selon le cabinet de référence IWSR, les « energy drink » constituent un linéaire en pleine croissance dans lequel s’engouffrent tour à tour de nombreuses marques. Il est loin le temps où l’on fustigeait le Red Bull pour la présence de taurine, un acide aminé qui peut conduire à de graves conséquences chez les personnes épileptiques ou souffrant de troubles de la thyroïde en cas de consommation excessive. La boisson, dans sa formule originelle, avait été interdite durant douze ans en France, avant de finalement connaître une commercialisation en 2008.

Starbucks arrive sur le marché

Désormais, les boissons énergisantes se sont diversifiées en multipliant les saveurs. Si elles maintiennent le cocktail qui a fait leur succès, à base de caféine, de taurine, de vitamines B et C, de plantes aux vertus bienfaisantes comme le ginseng et le guarana, elles proposent un panel de goûts très large, grâce à la multiplication des marques qui accélèrent leur arrivée sur ce marché. Starbucks est la dernière enseigne en date à compléter le menu, avec des recettes au goût d’ananas et fruit de la passion, de mangue et goyave, et de framboise et citron vert. Pour la première fois, le géant du café à emporter s’infiltre dans le rayon des boissons énergisantes. L’annonce ne concerne pour le moment que le marché américain.

Des boissons très sucrées

Pour réussir dans ce nouveau créneau, Starbucks s’est associé au géant PepsiCo, déjà présent dans le rayon avec la marque Rockstar. En 2020, la multinationale américaine a racheté pour 3,9 milliards de dollars cette boisson, qui est une des plus vendues aux États-Unis. La canette a débarqué en France en octobre dernier. Dans un contexte où les consommateurs sont sensibles aux effets néfastes du sucre sur leur santé, Rockstar se démarque de ses concurrentes avec un taux de sucre moins important, soit 24g pour 500 ml pour celle à la saveur myrtille. Par comparaison, Redbull en contient 11g rien que pour 100 ml. Et il y en a quasiment autant dans l’energy drink de Coca-Cola (10g pour 100 ml). Pour sa part, Starbucks mise tout sur son ingrédient fétiche : la caféine. La chaîne de restauration joue la carte de la naturalité et précise bien sur ses canettes utiliser les composés naturels du grain de café.

« Un petit coup de boost dans ma journée »

Parce que si le rayon des energy drink s’est modernisé, les consommateurs les choisissent toujours pour la même raison : leur effet « booster ». « Je préfère boire du Red Bull plutôt qu’un café. C’est plus rafraîchissant et je trouve cela moins lourd à digérer », confie Sabrina, consommatrice régulière de boissons énergisantes. Et de raconter « je préfère boire du Red Bull l’après-midi. J’évite d’en boire avant 11h et après 16h parce que je sais que ce n’est pas très bon pour la santé et pas tous les jours. Par contre, parfois, il m’arrive parfois de boire deux cannettes dans l’après-midi. J’aime bien son goût particulier et c’est vrai que cela me permet d’avoir un petit coup de boost dans ma journée ».