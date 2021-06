Les Canaries, destination prisée des Belges, passent en zone rouge

Pas de souci non plus pour les vacanciers en possession d’un certificat de rétablissement. Pour les autres, ils devront se faire tester à leur arrivée en Belgique (jour 1 ou jour 2) s’ils veulent éviter la quarantaine. « Pendant cette période, le mieux est de ne pas aller saluer les siens, même s’il n’y a pas de quarantaine imposée », conseille Yves Van Laethem.

Pour les jeunes à partir de 12 ans, un test PCR négatif est également requis. Les autres en sont dispensés. Rappelons que les enfants âgés de 6 à 17 ans et les adultes qui n’ont pas encore eu l’occasion de se faire vacciner complètement et ainsi de s’immuniser seront remboursés du coût de leur test PCR avec un plafond de 55 euros. Ils doivent avoir reçu au préalable un code Corona Test Prescription du SPF Santé publique. L’intervention financière peut être réclamée maximum deux fois pendant les mois de juillet, août et septembre.

Par ailleurs, l’utilisation du Passenger location form (PLF) reste en vigueur à partir du 1er juillet. Pour les Canaries, il faudra obligatoirement le remplir car le voyage s’effectue en avion.

Retours avant le 1er juillet

Et pour les vacanciers qui profitent de leurs derniers jours du soleil des Canaries et qui rentrent au plus tard ce mercredi ? Le PLF doit être rempli au plus tôt 48 heures avant l’arrivée en Belgique. En fonction des réponses, le formulaire calculera s’ils sont des contacts à haut risque. Si c’est le cas, un SMS leur sera envoyé, avec l’obligation d’observer une quarantaine. Deux tests doivent alors être effectués : le premier et le septième jour de la quarantaine. Un SMS comporte un code à cet effet Le fait de ne pas respecter cette procédure expose à une amende de 250 euros. En l’absence de SMS, le voyageur n’est pas tenu à la quarantaine.

