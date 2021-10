Les bons gestes pour recharger votre smartphone et préserver sa batterie

Vous n’en pouvez plus de voir la batterie de votre téléphone fondre à vitesse grand V ? Voici quelques conseils qui devraient vous permettre de mieux recharger votre téléphone et de préserver votre batterie.

Ne pas charger directement votre téléphone à l’achat

C’était un des premiers gestes lorsqu’on achetait un téléphone. À peine acheté, nous le branchions pour charger la batterie jusqu’à 100 %. Aujourd’hui, cette démarche n’est plus nécessaire. Votre téléphone est en effet généralement chargé pour que vous puissiez en profiter sans problème lors d’une première journée d’utilisation.

Utilisez le bon câble

C’est un cheval de bataille de l’UE depuis de nombreuses années : l’Europe souhaite imposer le chargeur universel prochainement via un règlement qui cherche à harmoniser les ports de chargement pour les smartphones, tablettes, appareils photo, casques audio, enceintes et consoles de jeux portatives… Aujourd’hui, si le chargeur universel n’est pas encore une réalité, de nombreuses marques proposent des chargeurs qui peuvent être utilisés sur d’autres téléphones. Attention cependant, il est idéalement conseillé de recharger son téléphone via le chargeur fourni avec celui-ci. Si vous ne l’avez plus, privilégiez des marques connues. Certains chargeurs bon marché, mal calibrés, pourraient en effet endommager votre batterie sur le long terme.

Ne le chargez pas à fond…

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, il n’est pas nécessaire d’à chaque fois recharger votre téléphone à 100 %. Avec les actuelles batteries au lithium, il est même préférable de recharger son téléphone en partie en journée que de le laisser charger toute la nuit, même si la plupart des téléphones sont aujourd’hui capables de détecter lorsque la batterie est à 100 % et d’arrêter la charge. En règle générale, on estime que, pour qu’elle reste optimale, la batterie devrait se situer entre 20 % et 80 %.

… mais ne le laissez pas tomber à plat

À l’inverse, il n’est pas non plus conseillé de laisser la batterie de votre téléphone tomber à plat car cela pourrait également l’abîmer.

N’utilisez pas (trop) votre téléphone pendant la charge

Les batteries n’apprécient pas lorsqu’elles chauffent de trop. Évitez donc d’utiliser votre téléphone lors du processus de charge qui, lui-même, augmente la chaleur produite par votre téléphone. Évitez donc particulièrement les applications gourmandes comme les jeux qui risqueront de faire chauffer les composants de votre téléphone, notamment son processeur. Dans le même état d’esprit, ne faites pas charger votre smartphone en plein soleil, ou dans une pièce dans laquelle il fait particulièrement chaud.

Soyez prudents avec la charge rapide

Si la durée de vie des batteries n’a pas incroyablement augmenté ces dernières années, la vitesse de recharge a, elle, été améliorée. Il est donc désormais possible de recharger votre téléphone en quelques minutes seulement. Si cela paraît très intéressant, cette nouvelle technologie peut également représenter un risque pour votre téléphone. Comme expliqué plus haut, la chaleur générée par la puissance envoyée dans un court laps de temps dans votre batterie pourrait l’endommager sur le long terme. Un nouvel outil à utiliser avec modération donc.