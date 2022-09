L’épave du Titanic se dévoile via d’exceptionnelles nouvelles images (vidéo)

Plus de 110 ans après son naufrage, le Titanic fascine toujours autant. Le film de James Cameron n’y est évidemment pas étranger. Ponctuellement, des photos et des vidéos de l’épave sont filmées pour le plus grand bonheur des fans. La dernière en date ? Les images prises par les aventuriers du groupe « OceanGate Expéditions » qui ont filmé le bateau en 8K, soit l’indice de qualité et de netteté le plus élevé sur le marché des téléviseurs actuels.

« Au début de la vidéo, vous pouvez voir la grue utilisée pour déployer l’énorme ancre de 15 tonnes toujours située sur le pont de l’épave, et la manille qui était à l’origine attachée au mât principal qui s’est maintenant effondrée », expliquent les aventuriers dans un communiqué de presse. Les lasers verts que l’on peut apercevoir sont, eux, émis par un appareil qui permet de déterminer la taille des objets. « Ces images inégalées devraient aider à déterminer le taux de dégradation du Titanic », poursuivent les aventuriers qui ont déjà prévu de retourner sur place en mai 2023. « Avec l’aide de scientifiques, la vidéo aidera également à identifier les espèces observées sur et autour du Titanic et les archéologues pourront documenter plus en détail les éléments de l’épave », concluent-ils.