Le terrible message d’un père dont le bébé est hospitalisé à cause du coronavirus

L’année dernière, le petit Carter Butrum est né avec trois mois d’avance. Suite à cet accouchement prématuré, le bébé a connu de nombreuses complications. Après des mois de combat, il a finalement pu sortir de l’hôpital pour rentrer chez lui. « C’est impossible de ressentir un sentiment d’injustice plus grand que celui de voir qu’un être incapable de parler en son nom passe par là et que l’on ne peut pas l’aider », raconte à CNN son papa Kyle.

« J’ai passé cinq mois à me demander s’il allait rentrer un jour à la maison. Je pensais que nous en avions fini avec les hôpitaux. Sauf qu’un an plus tard, je recommence à me poser la question », explique le papa cité par Sudinfo. En effet, le petit garçon a été testé positif à la Covid-19 et est, depuis, hospitalisé d’urgence. Il aurait ressenti des symptômes grippaux fin de la semaine dernière et lundi, son état a gravement empiré.

« La nuit dernière, on aurait dit qu’il ne pouvait pas reprendre son souffle. Il est tout simplement épuisé et fait ce qu’il peut », poursuit le papa, qui ne peut même pas être aux côtés de son fils. C’est pourquoi il lance aujourd’hui un message à toutes les personnes qui peuvent l’entendre. « Choisir activement de ne pas se faire vacciner, c’est mettre activement quelqu’un de potentiellement impuissant en danger. Ce n’est pas juste pour ceux qui ne peuvent pas prendre cette décision. Ne laissez pas cela arriver à vos enfants, ça n’en vaut pas la peine. »