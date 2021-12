Le robot Perseverance fait une étonnante découverte sur Mars: «c’était complètement inattendu»

On l’oublierait presque, mais cela va bientôt faire un an que le robot Perseverance se trouve sur Mars. Et son travail progresse ! Il vient en effet de découvrir que la surface rocheuse sur laquelle il roulait actuellement, la surface d’un ancien lac baptisé « cratère Jezero », résultait de coulées de lave volcanique. Il ne s’agit donc pas de roche sédimentaire, comme les scientifiques l’attendaient dans un premier temps. « C’était complètement inattendu et nous avons du mal à comprendre ce que cela signifie. Mais je vais spéculer en disant qu’il ne s’agit pas de la surface originelle du cratère. Nous pensons que celui-ci est significativement plus profond que celui sur lequel nous sommes actuellement », a déclaré à CNN Ken Farley, responsable scientifique de Perseverance.

C’est en septembre dernier que les scientifiques ont prélevé cette roche martienne surprenante. Ils ont directement suspecté qu’il s’agissait de roche volcanique, mais en ont seulement eu la confirmation récemment. « Cette roche permettra aux futurs scientifiques de dater les événements de Jezero, de mieux comprendre la période durant laquelle l’eau était plus commune sur sa surface et de mieux appréhender l’histoire de la planète », a poursuivi Ken Farley.

L’importance de l’eau

Les roches volcaniques sont particulièrement utiles car elles peuvent être datées avec précision. De plus, ces roches montrent des signes d’interactions substantielles avec de l’eau. Elles contiennent en effet des sels minéraux, qui ont probablement été déposés lorsque l’eau s’est évaporée. Cela confirme que de l’eau a été présente dans le cratère durant une longue période, souligne la Nasa.

L’objectif de la mission est de chercher des signes de vie ancienne sur Mars, comme des traces de vie microbienne fossilisées dans les roches. Les prélèvements vont se poursuivre, Perseverance transportant plus d’une trentaine de tubes supplémentaires pour d’autres échantillons. La Nasa prévoit ensuite une mission chargée de ramener les échantillons sur Terre, dans les années 2030, afin qu’ils soient analysés par des instruments bien plus sophistiqués que ceux pouvant être apportés sur Mars.