Le pire évité de peu pour cette petite fille lors d’un pique-nique de Pâques: «Elle a poussé un cri»

Une vipère s’est invitée au pique-nique familial et a mordu la petite fille de huit ans au niveau du doigt. Arrivée d’urgence à l’hôpital, la fillette a immédiatement reçu une perfusion intraveineuse de sérum anti-venin, lit-on dans les colonnes du BirminghamLive.

Son père, David Rathbone, a raconté les faits au quotidien britannique : « Elle avait été alertée qu’un serpent se trouvait derrière elle par l’un des nôtres, et étant une petite fille courageuse, elle a enquêté avec son doigt sur le reptile. Exceptionnellement, le serpent n’a pas reculé mais a mordu son doigt », raconte le papa dans des propos relayés par nos confrères de Sudinfo.

« Elle a poussé un cri et à ce moment-là, j’ai attrapé sa main et ai sucé fort la plaie sur le bout de son index. Le serpent n’a toujours pas reculé », poursuit David. Il raconte que sa fille s’est alors plainte « de douleur et d’enflure ». « Nous avons sauté dans ma voiture pour l’hôpital de Kidderminster alors que le gonflement prenait de plus en plus d’ampleur. Environ 15 minutes plus tard, à l’unité des blessures mineures, toute sa main avait gonflé », explique encore David.

Une intervention rapide

« Le personnel a agi rapidement. Ensuite, ils ont pris la décision de nous emmener sous des lumières bleues à l’hôpital pour enfants de Birmingham, où le sérum était stocké. Elle a été emmenée dans l’unité de réanimation. Elle était de bonne humeur, étant une fille très courageuse, jusqu’à ce qu’elle reçoive une perfusion intraveineuse de sérum anti-venin, ce qui l’a rendue assez malade car c’est un médicament puissant », explique le père de famille.

La fille de David a été gardée sous étroite surveillance à l’hôpital après la perfusion. « Elle se sent bien maintenant, si ce n’est qu’elle est un peu déçue de manquer une super chasse aux œufs de Pâques », ajoute David.