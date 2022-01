Le Pérou anticipe et va acheter 55 millions de vaccins pour la 4e dose en 2022

« Nous avons convenu avec différents laboratoires l’achat de 55 millions de doses de vaccins l’année prochaine (…), ce qui nous permettrait d’appliquer une quatrième dose de rappel pour les secteurs les plus vulnérables et pour le personnel de première ligne (médecins et infirmiers) », a déclaré à la presse le ministre de la Santé, Hernando Cevallos.

Il a indiqué que la vaccination de la population avec une quatrième dose, trois mois après la troisième, dépendra de l’évolution de la pandémie dans le pays. Le ministre a confirmé également l’acquisition de vaccins Pfizer et le début en janvier de la vaccination des enfants de 5 à 11 ans.

Au cours du mois dernier, les infections ont doublé, pour atteindre plus de 1.500 par jour, tandis que les décès sont passés à plus de 50 par jour. Le pays d’Amérique du Sud a interdit les réunions de famille et les fêtes de Noël et du Nouvel An, tandis qu’un couvre-feu est en vigueur de 23h00 à 4h00 du matin.

Etat d’urgence

Le Pérou espère atténuer avec ces mesures la propagation du variant Omicron, hautement contagieux, dont il a enregistré 71 cas, selon le ministère de la Santé. Le gouvernement péruvien a prolongé mercredi jusqu’au 31 janvier l’état d’urgence en vigueur depuis 21 mois en raison de la pandémie.

Le pays andin, de 33 millions d’habitants, a le taux de mortalité dû à la pandémie le plus élevé au monde : 6.122 par million d’habitants, selon un bilan de l’AFP basé sur des chiffres officiels.

Le Pérou compte plus de deux millions de cas de Covid-19 et plus de 202.000 décès depuis mars 2020.