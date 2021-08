Le patient 0 de la Covid-19 pourrait être un scientifique du laboratoire de Wuhan

Depuis le début de la pandémie, les théories liées à l’origine du coronavirus fascinent le grand public. La thèse d’une fuite émanant d’un laboratoire à Wuhan a été jugée tantôt crédible, tantôt complotiste. L’OMS a chargé le Dr Peter Embarek de déterminer l’origine de la maladie, lui qui avait à l’époque dit qu’il était «extrêmement improbable» que cette thèse se confirme.

Pourtant, The Independant révèle qu’il a fait volte-face, puisqu’il juge désormais qu’il pourrait bien s’agir d’une fuite de laboratoire: «L’une des hypothèses probables est celle d’un employé qui aurait été infecté sur le terrain en prélevant des échantillons. Dans cette hypothèse, le virus serait passé directement d’une chauve-souris à un humain. Il s’agirait alors d’un employé de laboratoire et non d’un villageois ; ou d’une autre personne ayant des contacts réguliers avec les chauves-souris.»

A ce jour, la preuve concrète de ce scénario n’a pas encore été prouvée, mais il est certain que des recherches sur les chauves-souris ont été effectuées à l’Institut de virologie de Wuhan. La Chine rejette avec véhémence cette hypothèse. Pour rappel, le premier cas de Covid-19 est apparu à Wuhan en décembre 2019.