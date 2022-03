Le partage de comptes sur Netflix bientôt disponible à une condition?

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de Netflix : la plateforme de streaming teste actuellement le partage de comptes dans trois pays d’Amérique latine, à savoir le Chili, le Costa Rica et le Pérou. La pratique, courante, est pourtant interdite par les conditions d’utilisation de la plateforme. Pour les utilisateurs standards (deux écrans simultanés) et prémiums (quatre écrans) des trois pays concernés, il est donc désormais possible de souscrire à une option payante pour ajouter à son compte jusqu’à deux nouveaux membres extérieurs au foyer qui pourront se connecter avec un log-in et un mot de passe personnalisé.

Deux nouveautés

Cette formule coûte entre deux et trois dollars aux utilisateurs chiliens, costariciens, et péruviens. Au Costa Rica, où l’abonnement varie entre 9,99$ et 19,99$, le partage d’écran coûte 2,99$, soit environ 30 % de l’abonnement de base. En faisant le même calcul en Belgique où l’abonnement standard coûte 8,99 €, on arrive à environ 2,70 € pour partager son compte avec des membres extérieurs à son foyer si la modification est mondialisée.

Autre nouveauté testée : la possibilité de transférer son profil vers un nouveau compte. De cette manière, le géant du streaming espère inciter les personnes qui partagent encore un compte à créer leur propre compte.

Pour le géant californien, ces nouveautés sont surtout des manières de resserrer la vis autour de cette pratique courante à une époque où la croissance de Netflix s’essouffle à cause d’une concurrence de plus en plus féroce.