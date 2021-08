Le message d’une inconnue sur Instagram permet à Laura de déceler un grave souci de santé chez son fils

Lorsque Laura a posté une photo de son fils sur Instagram, elle ne s’attendait pas à ce qu’une dame lui envoie un message affirmant qu’il était possible que celui-ci soit atteint de scoliose. Suite à une visite chez l’osthéopathe pour en avoir le cœur net, la maman a eu la confirmation qu’il s’agissait bel et bien de cela.

Ruben Dougherty, 10 ans, est six fois champion du monde de jiu-jitsu et de kickboxing et des images. Laura Dickinson, la maman de Ruben, dit avoir reçu un message d’une femme sur Instagram qui pensait que Ruben pouvait avoir une scoliose. Elle a pris le message avec des pincettes, mais elle a quand même amené Ruben chez un ostéopathe pour en avoir le cœur net.

Et il s’avère qu’elle avait raison, Ruben a été diagnostiqué comme souffrant de scoliose. « On pense toujours aux pires scénarios, comme s’il n’allait plus pouvoir marcher ou qu’il allait devoir subir une opération », explique-t-elle au Liverpool Echo, dans des propos traduits par nos confrères de Sudinfo. « J’étais vraiment bouleversée, je pleurais auprès des membres de ma famille. C’était l’inconnu. »

Un « ange gardien »

Ruben, qui a commencé le jiu-jitsu à l’âge de 4 ans, a de la chance que son « ange gardien » lui ait envoyé ce message ! Les médecins peuvent maintenant surveiller la croissance de Ruben et l’évolution de sa colonne vertébrale. Ils interviendront éventuellement avec un appareil orthopédique pour empêcher sa colonne de trop se courber.

Pour l’instant, il peut continuer à boxer, mais le jiu-jitsu, avec ses roulades et ses contorsions, est en suspens en attendant les résultats de tests pour une autre maladie. « Il était contrarié au début, mais il était juste heureux de pouvoir continuer quelque chose. Je pense que si on lui avait dit ‘arrêtez tout’, il se serait arraché les cheveux. Il s’entraîne tous les jours. Il adore ça. Il est toujours actif. »