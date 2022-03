Le magnifique accueil réservé à des enfants ukrainiens par des élèves italiens

Ce sont des images qui font chaud au cœur. Il y a quelques jours, Dmitri, 10ans, et Victoria, 8 ans, deux enfants ukrainiens, ont commencé les cours dans une école italienne. Un changement qu’on imagine difficile vu la situation dans leur pays d’origine. Pour faciliter un maximum leur intégration, 200 élèves de l’école ont décidé de créer une haie d’honneur pour accueillir leurs nouveaux camarades. À leur arrivée, on peut également entendre les enfants lancer un tonnerre d’applaudissements pour Dmitri et Victoria. Les images ont été tournées à l’institut Don Milani de Naples.

Un enfant réfugié par seconde

À quasiment chaque seconde qui passe, un enfant en Ukraine devient un réfugié, a affirmé le Fonds des Nations unies pour l’enfance, commentant le flot continu de personnes fuyant le pays depuis le 24 février et l’invasion russe. Ces 20 derniers jours, environ 1,4 million d’enfants ont été forcés de fuir le pays, soit environ 55 par minute ou « pratiquement un enfant par seconde », a déclaré James Elder, un porte-parole de l’Unicef, lors d’un point de presse régulier de l’ONU à Genève.

Au total, le nombre de personnes ayant fui l’Ukraine atteignait plus de 2,95 millions de personnes, selon le dernier décompte du Haut-Commissariat aux réfugiés, mardi vers 10h00. Selon l’Organisation internationale pour les migrations, le nombre de réfugiés a atteint les 3 millions. « Cette crise, en termes de vitesse et d’échelle est sans précédent depuis la Seconde guerre mondiale », a souligné M. Elder.