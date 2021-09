Le discours déchirant du père de Gabby Petito lors des funérailles de sa fille

Les proches et la famille de la jeune voyageuse américaine Gabby Petito, dont la disparition et la mort brutale ont suscité une vive émotion aux États-Unis et à l’étranger, se sont rassemblés dimanche près de New York pour ses obsèques, diffusées en direct sur internet. Une urne funéraire vide a été utilisée pour les obsèques de Gabby Petito. En effet, les enquêteurs du FBI n’ont pas encore rendu la dépouille à sa famille.

« Si vous êtes prisonniers d’une relation qui n’est pas bonne pour vous, quittez-la »

Le père de la jeune femme, qui a ouvert la cérémonie dimanche à Holbrook sur Long Island près de New York, a exhorté l’audience et les Américains à ne pas ressentir de tristesse face à la mort de sa fille, mais plutôt d’être motivés par sa vie brève, mais emplie d’aventures.

« Pour être honnête avec vous, je ne veux pas que vous soyez tristes. S’il y a un voyage que vous voulez faire, faites-le. Faites-le maintenant parce que vous pouvez le faire. Si vous êtes prisonniers d’une relation qui n’est pas bonne pour vous, quittez-la. Soyez inspirés par ce qu’elle a apporté ici-bas. Maintenant le monde entier connaît son nom, et elle a influencé de nombreux hommes et femmes les poussant à faire ce qui est bon pour eux », a-t-il déclaré.

« Vous pouvez pleurer Gabby, ressentir de la tristesse et de la douleur mais ce que nous voulons par-dessus tout c’est célébrer sa mémoire et ce qu’elle a été. En tant que père je ne pourrais pas être plus fier » a-t-il conclu devant des bouquets de fleurs et de gigantesques portraits de la jeune femme.