Le crash d’un avion militaire aux Philippines tue au moins 17 personnes

L’avion transportait 92 personnes, et non 85 comme indiqué précédemment, pour la plupart des militaires, dont trois pilotes et cinq membres d’équipage, lorsque l’accident s’est produit dans cette province de Sulu, à 1.000 kilomètres au sud de Manille, a déclaré le ministre de la Défense Delfin Lorenzana. «Jusqu’à présent, 40 blessés et blessés ont été secourus et 17 corps ont été récupérés», dit-il. «Les opérations de sauvetage et de récupération sont en cours».

Des photos prises par la chaîne philippine Pondohan TV et publiées sur sa page Facebook montrent les décombres de l’avion qui a été détruit par les flammes. Un épais panache de fumée noire s’élève au-dessus des maisons situées non loin du lieu de l’accident.

40 personnes secourues

«L’avion, qui transportait nos troupes depuis Cagayan de Oro (sur l’île méridionale de Mindanao), a raté la piste d’atterrissage et a ensuite essayé de reprendre de la puissance mais il n’y est pas parvenu», a expliqué le général Cirilito Sobejana, chef des forces armées. «Les secours sont sur place, nous prions pour que d’autres vies puissent être sauvées», a dit à l’AFP le général Sobejana.

Il a précisé que les 40 personnes secourues ont été conduites dans un hôpital militaire afin d’y être soignées.

De nombreux passagers avaient récemment reçu leur instruction militaire de base et avaient été envoyés sur cette île dans le cadre d’une force opérationnelle conjointe de lutte contre le terrorisme dans cette région à majorité musulmane.

L’armée est très présente dans le Sud des Philippines en raison de la présence de l’organisation islamiste Abou Sayyaf, considérée comme une organisation terroriste par Washington. Elle est constituée d’un réseau de militants auxquels sont attribués de sanglants attentats terroristes et des enlèvements de touristes étrangers et de missionnaires chrétiens.