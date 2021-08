Le chien de la famille s’écroule sur Théo, un bébé de 3 mois aux os très fragiles: «il hurlait de douleur»

L’incident est survenu en juin dernier. Le petit Theo, alors âgé de trois mois, était par terre que le chien a décidé de sauter du lit. L’animal a alors atterri sur le bébé qui a été gravement blessé, rapporte le Mirror. « C’était tôt un matin », a déclaré Cheryl Shepherd, la grand-mère de Theo. « Notre chien a sauté du lit et a atterri sur son bras. Il hurlait de douleur. Ma fille et mon gendre l’ont emmené d’urgence à l’hôpital. »

Après cet incident, la grand-mère de Theo s’est souvenue d’un accident qui a eu lieu alors que le garçon n’avait que deux semaines. « Theo souffrait de la jaunisse et il a fallu l’amener à l’hôpital. Les ambulanciers ont dû plier légèrement son poignet pour lui mettre la canule. Il a poussé ce cri à glacer le sang et les ambulanciers ont essayé de nous assurer comme étant normal. Mais l’une des fractures dont il a souffert par la suite se trouvait sur son poignet. Nous ne leur en voulons pas, c’est juste qu’il semble avoir des os très fragiles. »

Des questions sans réponse

Lauren et Donovan, les parents de Theo, sont convaincus qu’un soufre d’un problème osseux. Les médecins ont constaté qu’il avait une jambe arquée et plusieurs fractures aux bras et aux côtes après l’accident avec le chien. Ils pensent que Theo est intolérant aux produits laitiers et qu’il souffre de faiblesse musculaire, car il ne semble pas pouvoir redresser son dos.

Pour le moment, la famille attend d’avoir plus de clarification sur la santé de Theo qui les inquiète. Le garçon prend à peine du poids depuis sa naissance et il doit prendre régulièrement des antidouleur.