Le Canada en proie aux feux de forêts, les évacuations se poursuivent

La province de Colombie-Britannique a décrété lundi l’état d’urgence devant l’avancée des feux de forêt et plus de 5.700 personnes sont visées par un ordre d’évacuation et plus de 32.000 personnes sont sous le coup d’une alerte d’évacuation.

Les forces armées canadiennes s’apprêtent à déployer 350 militaires supplémentaires en Colombie-Britannique et 120 au Manitoba, une province du centre du pays aussi aux prises avec d’importants foyers, selon le porte-parole de la Défense nationale, John Nethercott. En Ontario, quelque 75 militaires prêtent main forte aux pompiers locaux.

Les feux ravagent aussi les États-Unis

Au sud de la frontière, aux États-Unis, les pompiers combattent des brasiers si grands qu’ils génèrent désormais leur « propre climat », selon les experts. Près de 80 immenses feux ravagent en ce moment des centaines de milliers d’hectares en Californie, dans le Montana et au Nevada.

Le plus impressionnant est toujours le « Bootleg Fire », dans l’Oregon, qui a brûlé en deux semaines l’équivalent de la ville de Los Angeles en végétation et forêts.

Dans l’État voisin de Californie, plusieurs villages ont dû être évacués face à la progression des flammes du Dixie Fire, un incendie qui pourrait avoir été provoqué par la chute d’un arbre sur des lignes électriques d’un gros fournisseur d’électricité Pacific Gas and Electric (PG& ; E).

Un fournisseur d’électricité californien à l’origine de l’incendie le plus meurtrier de l’histoire de l’État a d’ailleurs fait part mercredi de son intention d’enterrer plus de 16.000 kilomètres de lignes électriques, afin d’éviter que ses équipements ne provoquent d’autres départs de feux.

Le projet devrait durer au moins dix ans et coûter des dizaines de milliards de dollars.