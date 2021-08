Le business des mariages explose aux Etats-Unis

C'est une première depuis les années 80, les États-Unis prévoient un boom de mariages alors que le nombre d'unions était à son taux le plus bas depuis 2018. La société The Wedding Report, spécialiste du marché du mariage, affirme que le nombre de mariages prévus aux États-Unis devraient atteindre 1,93 million en 2021, 2,47 millions en 2022 et 2,24 en 2023. Ce chiffre est phénoménal : c'est environ deux fois plus qu'en 2020, et 30% de plus qu'en 2019.

Cette tendance est corroborée par le site américain The Knot (que l'on peut traduire par le nœud ou la corde au cou, spécialisé dans l'organisation de mariage). Selon lui, le nombre d'union enregistrées au premier trimestre 2021 a doublé par rapport au quatrième trimestre 2020.

Bonne nouvelle pour les affaires

Soit par souci d'économie, soit pour éviter de se rassembler trop nombreux dans un lieu clos, de nombreux couples ont opté pour des micros-cérémonies. L'année dernière, le mariage moyen a coûté 19 000 dollars, soit plus de 30 % de moins que la moyenne de 2019. On a vu fleurir, par exemple, des unions célébrées dans des tiny houses mobiles aménagées en chapelle aux quatre coins du pays.

Toutefois, les couples qui ont attendu pour se marier ont pu économiser, et le Wedding Report prévoit une très nette hausse du prix pour 2023 où il devrait atteindre 24 000 dollars contre 22 500 en 2021. Au total aux États-Unis, le marché du mariage représente 54,4 milliards de dollars.