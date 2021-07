Larguée par son ex, elle décide de complètement changer: «Je suis devenue la femme qu’il ne pouvait pas avoir»

L’influenceuse TikTok Jasmin Green était déjà très belle avant sa transformation mais après sa rupture douloureuse, elle a décidé de changer. « J’étais la fille qu’il ne voulait pas », a-t-elle écrit, à côté de photos d’elle complètement différente, avec des cheveux bruns et une garde-robe totalement différente.

La vidéo, qu’elle a partagée sur TikTok, montre son évolution. Elle a désormais des cheveux blonds, une tenue différente et surtout beaucoup plus de confiance. « Alors, je suis devenue la femme qu’il ne pouvait pas avoir », a-t-elle écrit.

« Tu étais belle de toute façon »

Bien sûr, Jasmin n’aurait jamais dû avoir l’impression qu’elle avait besoin de changer quoi que ce soit mais si elle se sent plus heureuse et plus confiante dans sa peau maintenant, alors qui peut la blâmer ?

« Tu étais belle de toute façon et il ne te méritait pas à l’époque et il ne te mérite pas maintenant », a écrit un de ses followers tandis qu’un autre a commenté : « Tu as toujours été belle ! » Un troisième a ajouté : « C’est à ce moment-là qu’il a réalisé qu’il avait vraiment merdé, tu es absolument incroyable ! »