La tempête Franklin traverse la Belgique: le point sur la situation

Un avertissement jaune porte sur des rafales de 80 à 100 km/h. Celui-ci est de mise sans interruption jusque lundi 21h00 pour la Côte, mais jusqu’à 1h00 du matin lundi, et puis de 9h00 à 21h00 pour le reste du pays.

« Après le passage du front froid, des averses locales, accompagnées de fortes bourrasques, seront encore possibles, mais le vent diminuera en de nombreux endroits », explique l’IRM dans un communiqué diffusé peu après minuit lundi.

La journée restera « agitée » avec probablement des rafales de 80 à 100 km/ h, et éventuellement un peu plus par endroits. « Nous prévoyons à nouveau un risque de tempête de secteur ouest à nord-ouest en mer », précise l’IRM.

130 km/h observés

Un avertissement orange, pour des vents particulièrement forts de 101 à 130 km/h sur une zone étendue, avait été émis par l’IRM pour dimanche soir dans les provinces de Flandres Occidentale et Orientale, d’Anvers. Entre-temps, le plus fort de la tempête semble être passé, mais les services de prévisions n’excluent donc toutefois pas que des rafales conséquentes restent possibles et à même de provoquer des dégâts ou perturbation de la circulation.

Le météorologiste constate que des vents de 130 km/h ont été observés à l’aéroport d’Ostende, de 108km/h à Zeebruges et 105 km/h à Stabroek. La vitesse moyenne du vent a dépassé 9 Beaufort à Westhinder, faisant de Franklin officiellement une tempête en Belgique.

La situation normale sur le rail

Le gestionnaire d’infrastructure Infrabel ne s’attend pas à des fortes perturbations de la circulation ferroviaire lundi matin après le passage de la tempête Franklin. « Les passagers doivent cependant tenir compte de petits ralentissements occasionnels ou d’annulations de trains, mais il n’y a plus de restrictions de limite de vitesse », a confirmé à Belga le porte-parole Frédéric Petit lundi à l’aube.

Deux incidents ont été signalés sur le rail dimanche soir, dans la province de Flandre orientale. En outre, la ligne entre Bruxelles et Gand a connu des retards. Mais pour l’heure de pointe de lundi matin, Infrabel ne s’attend plus à des problèmes majeurs. « Cela semble bien aller pour le moment », selon M. Petit. « Les limites de vitesse ne sont plus d’application et il semble que la circulation devrait être normale. Les voyageurs doivent toutefois tenir compte de petits ralentissements ici ou là, ou d’annulations de trains ».

La circulation peut être ralentie à ce titre à Tournai en raison de pans de toitures sur les voies. Elle est en outre interrompue entre Puurs et Boom en province d’Anvers, en raison du haut niveau d’eau d’une rivière locale. Des arbres sur les voies ou qui menacent d’obstruer les voies empêchent aussi la circulation entre Renaix et Audenaerde et entre Alost et Burst. La SNCB y a prévu des bus de remplacement. Les trains à grande vitesse entre Anvers et les Pays-Bas sont aussi détournés via la ligne ferroviaire classique à la demande des Pays-Bas.

« Ces incidents démontrent que la circulation sur le rail peut encore être perturbée localement », a souligné M. Petit. Le gestionnaire table donc sur une heure de pointe sans trop d’encombres, mais reste à la merci des conséquences de la tempête. Infrabel précise encore que ses équipes sont prêtes à agir rapidement en cas d’éventuels problèmes posés par Franklin

Panne d’électricité

Des coupures de courant ont été subies en divers endroits au nord de la province du Limbourg vers 23h30 dimanche soir, occasionnées par le passage de la tempête Franklin. Les localités concernées étaient entre autres Houthalen, Lommel, Heusden-Zolder, Pelt et Opglabbeek. Les ménages y sont restés privés d’électricité durant environ 30 minutes.

Les problèmes ont été résolus depuis lors pour la plupart de ces localités. Selon le gestionnaire de réseau Fluvius, les pannes ont été provoquées par un éclair.

De nombreuses interventions

Les pompiers de Wallonie picarde sont sortis à une trentaine de reprises, dimanche soir, à la suite du passage de la tempête Franklin. On ne déplore aucun blessé. Les pompiers des différentes zones de la province de Liège sont, eux, intervenus une cinquantaine de fois dans la nuit de dimanche à lundi, indiquent-ils. En région hutoise, les hommes du feu sont notamment intervenus aux alentours de minuit à Bas-Oha, sur la commune de Wanze pour une toiture d’habitation qui s’est totalement envolée suite aux fortes rafales de vent. La famille qui vivait dans la maison n’a pas été blessée et a déjà pu être relogée.