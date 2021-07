La technique de la Chine pour empêcher les enfants de jouer aux jeux vidéos la nuit

La réglementation en vigueur en Chine empêche officiellement les moins de 18 ans de jouer à des jeux vidéos en ligne entre 22h et 8h. Une mesure qui vise à réduire l’addiction et les problèmes de vision chez les plus jeunes.

Pour cela, une inscription nominative, avec vérification de l’âge, avait déjà été mise en place par Tencent, leader du jeu vidéo en Chine. Mais des enfants et adolescents utilisaient des comptes créés par des adultes pour contourner l’interdiction.

Test de reconnaissance faciale

La compagnie a donc décidé de renforcer son dispositif : toute personne jouant après 22h avec un compte adulte devra désormais passer par un test de reconnaissance faciale.

« Les enfants, rangez vos téléphones et allez dormir », a conseillé l’entreprise basée à Shenzhen (sud) dans un message explicatif diffusé mardi sur le réseau social WeChat.

La reconnaissance faciale sera également obligatoire désormais pour modifier les paramètres du « filtre parental » que les parents pouvaient déjà activer pour limiter le temps de jeu de leurs enfants.

Ces nouvelles restrictions s’appliquent sur une soixantaine de titres pour l’instant, dont l’immensément populaire « Honor of Kings », jeu en ligne multijoueur de type « arène de bataille » qui compte plus de 100 millions d’utilisateurs actifs quotidiens en Chine.

L’arsenal législatif renforcé

Une organisation chinoise de protection de l’enfance avait attaqué Tencent en justice en juin. Elle accusait le groupe de rendre les mineurs « accros » et ne pas vérifier avec sérieux l’âge et le temps de jeu des joueurs qui se connectent.

Les autorités ont renforcé l’arsenal législatif ces dernières années pour lutter contre les titres jugés trop violents, susceptibles de créer une dépendance des joueurs ou de favoriser la myopie chez les plus jeunes.

Tencent est également propriétaire de l’application WeChat (messagerie, fil d’actualité, réseau social, achats), incontournable en Chine avec plus d’un milliard d’utilisateurs.