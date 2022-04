La Russie va déjà enseigner sa propre version de la guerre en Ukraine à ses élèves

On le sait, la guerre en Ukraine est également une guerre de communication. Grâce aux réseaux sociaux notamment, la Russie et l’Ukraine tenter d’imposer leur vision du conflit. Très soucieuses d’obtenir le soutien de la population et d’éviter une rébellion, les autorités russes viennent de prendre une décision forte. Le cours d’histoire, considéré comme de « l’éducation patriotique », sera ainsi donné dès 7 ans désormais, contre une dizaine d’années auparavant.

La mesure, annoncée par le ministre russe de l’Éducation, a évidemment été validée par Vladimir Poutine afin que les enfants apprennent la version « correcte » de l’histoire. « Nous n’autoriserons jamais d’écrire que nous avons traité d’autres nations pauvrement, comme nos frères d’Ukraine et du Bélarus. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que notre mémoire historique soit préservée », a déclaré le ministre de l’Éducation.

L’hymne chanté chaque semaine

Des propos confirmés par Vladimir Poutine lui-même. « Une compréhension profonde de notre histoire et une attitude respectueuse et réfléchie envers le grand héritage patriotique de notre Mère Patrie nous permettent de tirer des conclusions correctes du passé », a-t-il déclaré lors d’un forum ironiquement appelé « Le Pouvoir se trouve dans la Vérité ».

Les élèves russes commenceront également chaque semaine en chantant l’hymne du pays devant le drapeau russe.