La Russie légalise le piratage pour sanctionner les pays occidentaux

Durement sanctionnée par l’Occident depuis son invasion de l’Ukraine, la Russie a décidé de réagir. Plusieurs médias américains ont en effet rapporté que les Russes étaient désormais autorisés à utiliser des logiciels sans payer leurs créateurs. En clair, le pays aurait décidé de légaliser le piratage de certains logiciels occidentaux, selon le « Plan d’action prioritaire pour assurer le développement de l’économie russe dans les conditions de pression des sanctions extérieures », un document du Kremlin consulté TorrentFreak.

Ce piratage ne serait autorisé que pour les logiciels « pour lesquels il n’existe pas d’alternative russe » provenant de pays « hostiles » à la Russie. Ce texte ouvre cependant la porte à un piratage à plus grande échelle, notamment des films et des jeux vidéo.

Via cette nouvelle mesure, le Kremlin continue de tout mettre en œuvre pour assurer sa souveraineté nationale sans avoir besoin du reste du monde. Un assouplissement des règles sur la propriété intellectuelle devrait aussi permettre à la Russie de créer plus facilement ses propres logiciels « Cela va permettre d’atténuer l’impact sur le marché des ruptures dans les chaînes d’approvisionnement, ainsi que la pénurie de biens et de services survenue en raison des nouvelles sanctions des pays occidentaux », a indiqué à la presse locale le ministre russe du Développement économique.