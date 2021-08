La police allemande met fin à une fête échangiste où la distanciation sociale n’était pas respectée

La police de Hambourg a mis fin à une fête échangiste dans un appartement. Près de 70 participants étaient réunis et ne respectaient pas les mesures sanitaires. Les distances de sécurité n’étaient pas respectées et les personnes présentaient n’avaient pas rempli le formulaire de tracing.

Les participants ont été renvoyés chez eux et risquent une amende. Selon la police, l’intervention s’est passée dans le calme et tous les participants étaient très « coopératifs ». À Hambourg comme dans une grande partie de l’Allemagne, il est obligatoire de garder le masque et de maintenir les distances lors des rassemblements.