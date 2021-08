La moyenne de décès quotidiens repasse sous les 1.000 au Brésil

Le dernier bilan du ministère de la Santé fait état de 556.370 décès et plus de 19.917.855 cas confirmés pour ce pays de 212 millions d’habitants, le deuxième au monde le plus endeuillé par la pandémie après les États-Unis. Avec 910 nouveaux décès enregistrés lors des dernières 24 heures, le Brésil a compté en moyenne 989 décès quotidiens sur les sept derniers jours.

Ce chiffre n’avait pas été inférieur à 1.000 depuis le 20 janvier (981), au début d’une deuxième vague particulièrement meurtrière.

Vaccination suspendue

Le nombre de décès et de contaminations au Brésil est en baisse depuis plusieurs semaines, mais les épidémiologistes craignent une nouvelle flambée de cas à cause du variant Delta, qui circule déjà dans plusieurs États du pays. Après un début tardif et chaotique à cause du manque de doses disponibles, la vaccination a enfin atteint son rythme de croisière, avec plus d’un million d’injections par jour depuis le mois de juin.

Au total, plus de 100 millions de personnes ont reçu au moins une dose et 40 millions ont été totalement immunisées.

En début de semaine, la vaccination a toutefois été suspendue plusieurs jours durant dans certaines grandes villes en raison de retards de livraisons de nouvelles doses.

La gestion de Bolsonaro critiquée

Jeudi, le maire de Rio de Janeiro a annoncé un plan d’assouplissement progressif des restrictions, avec notamment l’autorisation du public dans les stades de football avec une jauge de 50 % dès septembre, uniquement pour des supporters vaccinés, et la levée de l’obligation du port du masque en extérieur en novembre.

Une commission d’enquête du Sénat se penche depuis trois mois sur la façon dont le gouvernement président Jair Bolsonaro a géré la crise sanitaire. Une gestion jugée chaotique par les spécialistes, avec notamment des retards et des soupçons de corruption dans l’achat de vaccins.