La Flandre en vert sur la carte européenne mais pas Bruxelles ni la Wallonie: voici ce que ça change pour les voyageurs

Chaque jeudi, l’ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) publie une nouvelle carte des régions d’Europe avec les codes couleurs verts, orange ou rouges. Ces couleurs correspondent au taux moyen de contamination dans ces régions, sur la base des tests réalisés. En vert, on trouve les régions où le taux de positivité est de maximum 50 cas pour 100.000 habitants sur les 14 derniers jours ou un taux de positivité de moins de 4 %. Ou alors, l’incidence sur 14 jours doit être de 75 cas pour 100.000 habitants mais avec un taux de positivité inférieur à 1 %. C’est le cas de la Flandre. La Wallonie présente elle aussi une incidence inférieure à 75, mais son taux de positivité est de 1,28 %. Quant à Bruxelles, elle présente une incidence de 111 et une positivité de 1,22 %.