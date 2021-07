La 5G couvre désormais plus de 1.600 villes dans le monde

L'étude "The State of 5G" publiée par Viavi, entreprise spécialiste dans les tests et les mesures dans le domaine des télécommunications, dresse une cartographie des villes et des pays proposant au moins une offre commerciale de connexion à la 5G. Depuis le début de l'année, ce sont 301 nouvelles villes dans le monde qui sont couvertes par la 5G, portant leur total à 1662, réparties dans 65 pays.

Désormais, un tiers des pays disposent d'une offre 5G, les derniers sur la liste étant Chypre, le Pérou, la Russie et l'Ouzbékistan. La Chine, avec 376 villes couvertes et les États-Unis, avec 284, dominent le classement. A noter que l'Asie-Pacifique est la région qui cumule le plus de villes connectées à la 5G (641).

Voici le top 10 des pays comptant le plus de villes connectées en 5G :

1. Chine (376)

2. États-Unis (284)

3. Les Philippines (95)

4. Corée du Sud (85)

5. Canada (81)

6. Finlande (72)

7. Espagne (68)

8. Italie (60)

9. Royaume-Uni (56)

10. Australie et Arabie saoudite (37)