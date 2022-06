Jésus a enfin trouvé l’amour malgré son hypertrichose: «Je me sens normal à ses côtés»

Jésus est un Mexicain né avec une maladie génétique rare : l’hypertrichose. Il s’agit d’un dérèglement lié à des mutations génétiques qui se caractérise par une pilosité abondante sur une partie du corps, voire sur l’entièreté de celui-ci. Chez Jésus, qui explique qu’il y a 50 cas confirmés d’hypertrichose dans le monde, cela se caractérise par une pilosité faciale très abondante.

Traité différemment durant son enfance, Jésus a commencé à travailler dans un cirque alors qu’il n’avait que 16 ans. C’est là qu’il a rencontré Azucena, celle qui est désormais la femme de sa vie. Aujourd’hui, les deux amoureux vivent heureux à Chihuahua, la ville de sa compagne située au nord du Mexique. « Je me sens normal à ses côtés. Elle m’accepte comme je suis », se réjouit Jésus dans une vidéo de Truly.

« La première fois que j’ai vu Jésus, j’ai remarqué sa différence physique, mais aussi son caractère et sa personnalité. Je suis très fière de lui, car je comprends que ce qu’il vit est difficile. C’est compliqué d’être accepté des gens quand tu as une apparence différente », confie Azucena. Selon elle, Jésus est aujourd’hui plus épanoui que jamais alors qu’il avait auparavant peur de se rendre au supermarché à cause de sa différence.