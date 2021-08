«J’ai fait une grosse connerie», «une souffrance permanente»: le témoignage glaçant de patients Covid à Marseille

Chose rare, nos confrères de CNews ont pu accéder avec leur caméra au service réanimation de l’hôpital de Marseille. Là, comme aux quatre coins de l’Europe, des dizaines de membres du personnel hospitalier viennent en aide aux patients qui ont contracté le coronavirus.

On le sait, de nombreux pays connaissent actuellement une « quatrième » vague et le nombre d’hospitalisations grandit de jour en jour, même si, il faut le rappeler, on est loin de la situation dramatique des trois premières vagues. Dans la séquence, deux patients acceptent de témoigner. Afid, 54 ans, a toujours refusé de se faire vacciner. Il le regrette aujourd’hui : « Honnêtement, c’est une grosse connerie que j’ai faite », dit-il depuis son lit l’hôpital. « J’aurais mieux fait de me faire vacciner bien avant. Je ne serai pas là actuellement. C’est une souffrance… Une souffrance en permanence. On ne peut souhaiter ça à qui que ce soit, c’est très très dur, donc je conseille, les gars, ne jouez pas aux cons. Faites vous vacciner », lance-t-il en guise de conclusion.

Des jeunes non-vaccinés

José, 62 ans, est lui hospitalisé depuis quatre mois, précise Sudinfo. Et lui non plus n’est pas vacciné. Il venait de prendre rendez-vous pour sa première dose lorsqu’il a contracté le virus : « Je ne pensais pas que j’allais revenir vivant. J’espère vivre pour pouvoir sortir, et profitez un peu, parce que j’ai toujours bossé depuis l’âge de 16 ans et je n’ai jamais profité de rien ».

Dans cet hôpital, sur les 19 lits réservés aux patients covid, 14 étaient occupés, au moment du reportage. Tous les nouveaux arrivants sont jeunes et non-vaccinés, précisé le reporter.