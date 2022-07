Ils survivent à une avalanche au Kirghizistan: «Cinq minutes de plus, et nous ne serions plus là» (vidéo)

Ce vendredi 8 juillet, des touristes auront sans doute connu la peur de leur vie au Kirghizistan. La rupture d’un glacier a provoqué une énorme avalanche et blessé deux personnes. Heureusement, l’accident n’a pas fait de victime, mais il aura particulièrement marqué un groupe de touristes.

C’est au moment où ils passaient un col dans le Tianshan, une chaîne de montagnes en Asie centrale, que l’avalanche s’est abattue sur eux. Harry Shimmin, l’un des touristes du groupe, a tout filmé et a posté sa vidéo sur Instagram.

Tout risquer pour des images

Selon les informations de HLN, juste avant que l’avalanche n’arrive, Harry s’est isolé du groupe pour faire des photos. Il a alors entendu un bruit de glace qui craque. Mais il n’avait plus le temps de courir. Il a immédiatement trouvé une cachette, d’où il a filmé le spectacle. « Je sais qu’il aurait été plus sûr de se mettre à l’abri immédiatement. Je suis conscient du risque que j’ai pris. Quand la nuit est tombée et que j’ai pu respirer plus fort, j’ai pensé un instant : je vais mourir », raconte le Britannique.

Une fois le spectacle naturel terminé, Harry a rejoint son groupe. « Nous n’avons réalisé que plus tard à quel point nous étions chanceux. Si nous avions marché cinq minutes de plus, nous ne serions plus là maintenant », ajoute Harry. En finalité, on ne recense que des blessures superflues, à commencer par des ecchymoses. Deux personnes ont tout de même été hospitalisées à titre préventif.