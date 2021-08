Il lit ses vœux de mariage aux funérailles de sa future épouse: «Mon cœur sera toujours avec toi»

Kate et Ryan devaient se marier en mai dernier. Mais la future mariée a perdu la vie deux semaines avant le jour J. Cela n’a pas empêché Ryan de lui lire ses vœux de mariages le jour de son enterrement.

Le plus beau jour de leurs vies était prévu au début du mois de mai, mais la maladie est venue tout chambouler. Atteinte d’un cancer de la peau foudroyant, Kate n’a jamais réussi à arriver jusqu’à l’autel, ce qui n’a pas empêché à Ryan de lui lire ses vœux de mariage, dans un moment chargé en émotions.

Kate et Ryan se sont rencontrés à l’école alors qu’ils n’avaient que 15 ans et ont très vite réalisé qu’ils étaient faits l’un pour l’autre. Neuf ans plus tard, le 30 mai 2020, Ryan a pris son courage à deux mains pour demander en mariage Kate, ce qu’elle a accepté avec joie.

Un cancer de la peau

Mais le lendemain, la jeune femme a commencé à souffrir d’une douleur au niveau de la poitrine et quelques visites chez le médecin plus tard, le verdict est tombé : Kate était atteinte d’un cancer de la peau. Les examens complémentaires ont permis de réaliser que le cancer en était déjà un stade avancé, ce qui a été particulièrement difficile à vivre pour elle.

« Ça m’a brisé le cœur de le dire à Ryan. Nous venions d’atteindre un tel point culminant et soudain, nos vies prenaient une direction complètement différente », explique la jeune femme. Kate oscille entre les hauts et les bas, mais Ryan finit par devoir se consacrer totalement aux soins de sa fiancée à leur domicile. Ils décident d’avancer leur mariage à la première semaine de mai pour avoir une chance de le célébrer.

Malheureusement, l’état de la jeune femme se dégrade et elle est finalement décédée le 14 avril, deux semaines avant le grand jour, entourée par les siens. Ryan a fini par lire ses vœux de mariage lors des funérailles de sa compagne dans un moment tragique : « Nous n’y sommes pas arrivés. Même si ce sont des vœux que nous n’avons pas pu prononcer, ils seront à nous pour toujours, à chérir et à garder. »

Les vœux de Ryan

« L’amour est comme la magie et il le sera toujours.

Car l’amour reste le grand mystère de la vie.

L’amour fonctionne de manière merveilleuse et étrange et il n’y a presque rien dans la vie que l’amour ne puisse changer.

L’amour peut transformer les choses les plus banales en beauté.

L’amour est désintéressé, compréhensif et bon, car l’amour voit avec le cœur et non avec l’esprit.

L’amour est la réponse que chacun cherche.

L’amour est le langage que parle le cœur.

L’amour ne s’achète pas, il n’a pas de prix.

L’amour comme pure magie est le doux mystère de la vie.

En plus de mon amour, je te donne ma force, ma faiblesse, ma loyauté et ma foi. Je promets de te respecter, de t’honorer et de t’aimer pour toujours.

Bien que ce soient les vœux que nous n’avons pas été capables de prononcer, ils seront toujours à nous, à chérir et à garder.

On dit qu’il n’y a qu’un seul vrai bonheur dans ce monde, c’est de donner de l’amour et d’en recevoir. Je me sens tellement privilégié d’avoir ressenti le vrai amour. De t’avoir aimé et d’avoir été aimé par toi. Que nous ayons vécu nos vies si pleinement ensemble.

Tu m’as déjà donné le monde Kate, je t’aimerai toujours et mon cœur sera toujours avec toi. »