Il joue du piano dans les ruines de sa maison détruite par une tornade (vidéo)

C’est une vidéo qui fait le tour du monde. Dans le Kentucky, Jordan Baize, un Américain dont la maison a été en partie détruite par la tornade qui a ravagé plusieurs Etats, a été filmé en train de jouer sur son piano dans les décombres de son habitation. Il faut dire que le contraste entre la douce mélodie qui s’échappe de son piano Yamaha et le décor dans lequel il se trouve est saisissant.

« Il jouait pour guérir », a expliqué au New York Times Whitney Brown, la sœur de M. Baize qui a enregistré la vidéo. Toujours selon le journal américain, le morceau que l’on entend est « There’s something about that name », un chant chrétien. « Qu’on ait été la victime d’une tornade le week-end dernier ou non, nous sommes tous confrontés à des tempêtes, peu importe leur nature. Ce petit moment de paix a, je crois, parlé à beaucoup de gens à travers le monde », indique, de son côté, M. Blaize.

Un bilan qui pourrait encore évoluer

Au moins 78 personnes ont perdu la vie dans le Kentucky à cause de la tornade qui a traversé les États-Unis le week-end dernier. Les victimes sont âgées de 5 mois à 86 ans, mais il faudra probablement attendre « des semaines » avant d’avoir un bilan définitif des morts et des dégâts. En outre, 14 morts ont été enregistrés dans les Etats voisins du Tennessee (4), de l’Illinois (6), du Missouri (2) et de l’Arkansas (2).

Selon le président américain Joe Biden, il s’agissait de « l’une des séries de tornades les pires » de l’histoire des États-Unis.