Il fait une chute mortelle sous les yeux de sa fiancée lors d’une fête: «Il a basculé en arrière»

Jack Watson, 24 ans, est tragiquement décédé en novembre 2019 alors qu’il faisait la fête avec sa fiancée au Pride Park Stadium, dans le comté de Derby, en Angleterre. Alors qu’il descendait une rampe d’escalier, le trentenaire a chuté et a été gravement touché à la tête.

Selon les informations du Mirror, le Britannique est tombé de deux étages. Alexa Heacock, sa fiancée, a expliqué qu’il était « entre joyeux et ivre » quand le drame est survenu. Malgré l’arrivée rapide des services de secours, Jack a succombé à ses blessures, sous les yeux de sa fiancée, horrifiée.

La maman de Jack, Jill Watson, a témoigné dans les colonnes du Derbyshire Live : « Il n’était pas seulement mon fils, c’était un véritable ami. Il était gentil, attentionné et il aimait rire. Il était vraiment intelligent, t il a travaillé très dur pour avoir son diplôme. Il était heureux et attendait avec impatience tout ce que la vie lui apporterait. Jack et Alexa étaient ensemble depuis l’âge de 16 ans. Nous avons le cœur brisé. Vous souhaiteriez juste pouvoir revenir en arrière », confie la maman endeuillée. Sur Facebook, Jill a également adressé un tendre message à son fils décédé : « Tu vas me manquer pour le reste de ma vie, mon doux et beau garçon. Les mots ne peuvent pas décrire à quel point je t’aime, tu es tout mon monde et je suis brisée sans toi ».

Un accident fortuit

Jack assistait à une fête de Noël organisée par son employeur avec sa fiancée Alexa quand le drame s’est produit. Ils partaient de la fête pour se diriger vers une autre soirée à Derby quand Jack a chuté. « Il a décidé que ça serait amusant de glisser le long de la rampe. Il est allé glisser le long de la rampe sur ses fesses pour atteindre le bas du premier palier. Mais il a basculé en arrière et est tombé dans tout l’escalier en colimaçon », a durement confié sa fiancée Alexa, encore terrorisée.

Témoin de la scène, Alexa s’est précipitée en bas de l’escalier et a immédiatement appelé une ambulance. Une infirmière présente à la fête a administré les premiers soins à Jack, jusqu’à l’arrivée de l’ambulance. Les services de secours n’ont rien pu faire pour le sauver. Jack a été déclaré mort sur les lieux de l’accident.

Suite à cet incident, le club qui joue dans ce stade a décidé de mettre un agent de sécurité supplémentaire pour les événements d’accueil. Son travail sera de patrouiller les paliers et les cages d’escalier afin de s’assurer que ce genre d’accident dramatique ne se reproduise pas. Un porte-parole du club s’est également exprimé sur l’incident tragique : « Le Derby County Football Club souhaite exprimer sa tristesse que Jack Watson, à seulement 24 ans, soit décédé au Pride Park Stadium le 30 novembre 2019. Les plus sincères condoléances et pensées du club ont été et continuent d’être avec sa famille et ses amis dans une période si difficile ».