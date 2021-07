Horreur en France: il accroche son chien à sa voiture, le traîne sur la route puis l’abandonne

Les faits se sont déroulés lundi soir aux alentours de la porte de Grand Lieu, sur le périphérique de Nantes. Un individu a été aperçu en train de tracter un chien à l’arrière de sa voiture. Il l’a traîné sur une dizaine de mètres. C’est un autre automobiliste qui a donné l’alerte vers 21h45.

Le chauffeur a attaché l’animal par la laisse à son attache remorque avant de démarrer à vive allure et de s’arrêter un peu plus loin. Il a ensuite abandonné l’animal à l’agonie pour prendre la fuite.

Le chien dans un état critique

Les policiers ne sont pas arrivés à temps pour interpeller le chauffard, mais le recherchent désormais activement. Ils vont tenter de retrouver la plaque d’immatriculation de l’homme, et vont voir s’il est possible de le retrouver via la puce du chien. Des vétérinaires ont pris en charge le chien, mais il a malheureusement de faibles chances de s’en sortir.

La police rappelle qu’abandonner un animal est puni par la loi et que l’automobiliste risque jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 30.000 € d’amende.