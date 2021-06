Grosse surprise pour ce fast-food!

C’est affamé qu’un client s’est rendu au Stumble Inn Bar & Grill à Londonderry, dans le New Hampshire, aux États-Unis, pour y consommer deux hot-dogs, des frites, un coca, une bière et enfin un shot de tequila. Après avoir réglé la note s’élevant à une trentaine de dollars, l’homme a lui même rempli le montant de son pourboire sur le ticket, soit la somme de 16.000 dollars (13.500 euros) !

L’homme a rempli le ticket du pourboire le 12 juin, mais le propriétaire de l’établissement voulait attendre de voir si le client allait bel et bien verser l’argent ou si c’était une plaisanterie. Et ce n’était pas une blague, puisque la somme de 13.500 euros a atterri sur le compte du restaurant huit jours plus tard !