George Bush parle de l’invasion «injustifiée et brutale» de… l’Irak pour évoquer la situation en Ukraine

Ce mercredi soir, l’ancien président des États-Unis George W. Bush était à Dallas pour un discours durant lequel il a évoqué la situation en Ukraine. Et au moment de critiquer l’invasion décidée par Vladimir Poutine, il a parlé de l’Irak plutôt que de l’Ukraine, nous offrant un lapsus mémorable.

L’ancien président des États-Unis George W. Bush se trouvait à Dallas ce mercredi pour tenir un discours dans un institut qui porte son nom. Sa prise de parole a été l’occasion d’évoquer la situation en Ukraine, qui a été envahie le 24 février par la Russie, sous l’impulsion de Vladimir Poutine.

L’Américain de 75 ans nous a servi l’un des lapsus de la décennie, puisqu’il a confondu Ukraine et… Irak : « Le résultat (du régime russe, NDLR) est l’absence de freins et de contre-pouvoir en Russie et la décision d’un seul homme de lancer une invasion totalement injustifiée et brutale de l’Irak… Je veux dire, de l’Ukraine ! »

Ironie quand tu nous tiens

Pour rappel, les États-Unis avaient envahi l’Irak de façon unilatérale en 2003 sous l’impulsion de George W. Bush. Celui-ci avait affirmé que le régime de Saddam Hussein possédait des armes de destruction massive et était lié à Al-Qaïda. Aucune de ses deux informations n’a jamais été prouvée et les critiques à l’égard de l’ancien pensionnaire de la Maison Blanche ont été nombreuses à ce propos.

Toujours est-il que lorsque la gêne s’est installée, George W. Bush a préféré utiliser l’humour pour se sortir de cette situation : « L’Irak aussi de toute façon… J’ai 75 ans ! » Quelques rires gênés et un silence de plomb ont accueilli cette justification qui ne restera pas dans les annales, contrairement à cet incroyable lapsus.