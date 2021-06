France: Extrême droite conquérante et abstention record en vue pour les régionales

Extrême droite en pole position, abstention record en vue : les Français votent dimanche, à moins d’un an de la présidentielle, pour le premier tour de leurs élections régionales, au terme d’une campagne quasi inexistante pour cause de covid.

Retardé de trois mois en raison de la crise sanitaire, le scrutin qui se tient à la proportionnelle sur deux tours, les 20 et 27 juin, vise à élire pour six ans les conseillers des treize régions de la France métropolitaine et de deux d’outre-mer, compétents dans des domaines touchant directement les citoyens, comme les transports publics, les collèges et lycées, l’aménagement du territoire.

Pourtant, il ne draine généralement pas des foules d’électeurs (près de 51 % d’abstention en 2015 au premier tour) et la désaffection pourrait flamber à 60 % et plus cette année, selon les anticipations de différents instituts de sondage. Ces élections seront aussi évidemment analysées comme un galop d’essai pour la présidentielle 2022.

L’abstention fait le jeu des extrêmes Le Rassemblement national (RN, extrême droite) de la finaliste de la présidentielle de 2017, Marine Le Pen, a le vent en poupe, surtout que l’abstention tend à faire le jeu des extrêmes, tandis que le parti du président Emmanuel Macron, La République en marche, tout jeune et sans réelles assises territoriales n’est pas dans une posture favorable.

« Plus l’abstention monte et plus, en pourcentage des votes exprimés, les offres extrêmes sur le spectre politique ont à y gagner », note ainsi le politiste de la Sorbonne Pierre Lefébure. « Surtout le RN avec un électorat très motivé et chauffé à blanc par un matériel électoral qui met partout en avant la photo de Marine Le Pen à un an de la présidentielle », ajoute-t-il.