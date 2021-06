Fin du masque obligatoire et nouveaux assouplissements dès le 26 juin aux Pays-Bas

À partir de cette date, le port du masque ne sera plus obligatoire partout où la distanciation sociale peut être respectée. Le gouvernement estime que cela n’est pas le cas dans les transports publics et les collèges et lycées.

Les cafés et les restaurants seront autorisés à partir du 26 juin à diffuser les matchs de l’Euro de football sur grands écrans à l’intérieur et à l’extérieur, à condition que les clients puissent s’asseoir à 1,5 mètre les uns des autres.

« Les Pays-Bas font un grand pas » vers la vie sans restrictions, a déclaré le Premier ministre.

Le gouvernement évaluera « mi-août » la possibilité d’abandonner les gestes barrières telles que la distanciation sociale.

Depuis le 5 juin, les restaurants avaient pu de nouveau accueillir des clients à l’intérieur.

Le gouvernement néerlandais avait avant cela déjà mis fin au couvre-feu et autorisé les restaurants et les cafés à accueillir des clients en terrasse.

Depuis le début de la crise sanitaire, les Pays-Bas, qui comptent un peu plus de 17 millions d’habitants, ont enregistré plus d’un million et demi de cas de Covid-19 et la mort de plus de 17.700 personnes liée à cette maladie.