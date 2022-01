Faut-il taxer les non-vaccinés? Emmanuel André réagit

Au Québec, les non-vaccinés vont bientôt être taxés et devront payer une « contribution santé ». Emmanuel André a réagi à cette annonce.

Le Québec, province canadienne fortement touchée par la vague Omicron, va mettre en place dans les prochaines semaines une nouvelle taxe – appelée « contribution santé » – qui touchera uniquement les personnes non-vaccinées contre le Covid-19.

« On travaille sur une contribution santé » pour « tous les adultes qui refusent de se faire vacciner » car ils représentent « un fardeau financier pour tous les Québécois », a déclaré mardi le Premier ministre québécois François Legault.

« Le coût sanitaire de leur déni ne peut être imposé au reste de la société »

Une taxe similaire n’est pas encore à l’ordre du jour en Belgique. Mais Emmanuel André semble avoir son petit avis sur la question. Ce matin, il a relayé sur Twitter un article de la BBC annonçant l’arrivée de la mesure au Québec en écrivant : « Dans une logique de justice, le Québec va imposer une taxe aux personnes qui refusent le vaccin sans raison médicale valable. Car le coût sanitaire de leur déni ne peut être imposé au reste de la société ».

Nos confrères de Sudinfo l’ont contacté afin de savoir s’il était favorable à ce genre de taxe. « Ce n’est pas parce que je relate ce que fait le Québec que je pense que c’est la solution appropriée », a répondu Emmanuel André. Cependant, il espère que cela alimentera le débat.

« On va dire aux fumeurs et aux gens qui boivent trop de payer leurs soins ? »

Tout le monde n’est pas de cet avis. Début décembre, Marius Gilbert s’était exprimé sur le sujet. « On va dire aux fumeurs et aux gens qui boivent trop de payer leurs soins ? Et à celui qui a roulé trop vite sur l’autoroute qu’il n’a pas le droit aux soins intensifs ? C’est quoi la limite. Tout le monde a le droit de se faire soigner dans notre société », avait déclaré l’épidémiologiste dans l’émission « C’est pas tous les jours dimanche ».