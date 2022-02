Faut-il craindre le sous-variant BA.2? L’OMS livre des conclusions rassurantes

Omicron BA.2 ne provoque pas de forme plus grave de la Covid que BA.1, a indiqué l’OMS.

Le sous-variant BA.2 d’Omicron -qui se répand rapidement au Danemark notamment- ne « provoque pas de forme plus grave » de la Covid que le variant BA.1 qui circule largement dans le monde, a affirmé mardi une responsable de l’OMS.

« Nous ne voyons pas de différence en termes de gravité entre BA.1 comparé à BA.2 et donc c’est un niveau de gravité similaire en termes de risques d’hospitalisation », a déclaré Maria Van Kerkhove, qui chapeaute la lutte contre le Covid-19 à l’OMS, lors d’une session de questions-réponses sur les réseaux sociaux.

Cette conclusion « est vraiment importante, parce que dans de nombreux pays, il y avait une quantité substantielle de circulation aussi bien de BA.1 que de BA.2 ».

Elle rapportait ainsi les conclusions tirées lundi par un Comité consultatif d’experts sur l’évolution du virus qui donne la Covid. Des conclusions rassurantes et très attendues après les inquiétudes provoquées par la pré-publication -donc non contrôlé par des pairs- d’une étude sur des hamsters qui semblait montrer qu’au contraire BA.2 infligeait des formes plus graves.

Les chercheurs à l’origine de cette étude ont présenté leurs résultats au comité, a souligné Mme Van Kerkhove.

Elle en a profité pour appeler les pays du monde entier à ne pas démanteler leurs dispositifs de séquençage parallèlement à la levée des restrictions sanitaires dans de nombreux pays.