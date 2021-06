Face à un nouveau cluster, les habitants de Sydney ne peuvent plus quitter la ville

Les autorités n’ont pas ordonné la fermeture des restaurants et des bars, mais il sera désormais interdit de chanter et de danser. Les grands événements peuvent toujours se tenir alors que la capacité d’accueil des stades a été limitée à 50 %. « Je sais par expérience (…) qu’il y a un certain degré de fatigue et un certain degré d’indifférence par rapport au virus », a reconnu Brad Hazzard, le ministre de la Santé de cet Etat le plus peuplé du pays. Il a invité les habitants à ne pas baisser la garde face à « ce variant du virus plus dangereux » et « l’apathie ne doit pas avoir de place ».